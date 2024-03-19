ФССП взыскала долги по алиментам на 66 млрд рублей

Приставы вернули на 39% больше долгов по алиментам. Сейчас в работе 772,4 тысячи исполнительных производств.

В 2023 году Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала с жителей страны долги по алиментам на сумму 66 млрд рублей. Это на 39% больше, чем в 2022 году.

По данным на 1 января 2024 года неоконченные исполнительные производства по делам о взыскании алиментов сократились до 772,4 тыс. или на 2% по сравнению с началом 2023 года. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу ФССП.

Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, составила 91,3 %. В рамках таких производств приставы обращают взыскания на денежные средства, заработную плату и иные доходы должников, арестовывают и взыскивают имущество неплательщиков, ограничивают им выезд за рубеж, — сказали в ФССП.

В 2023 году приставы взыскали 93 млрд рублей с россиян, которым было временно ограничено право на выезд из страны из-за долгов.