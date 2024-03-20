Подрядчики попали на 16 млн рублей за нарушение сроков исполнения работ по нацпроектам

По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуроры ориентированы на всесторонний надзор за реализацией национальных проектов. Только за период с февраля по март 2024 выявлено более 3000 нарушений, для устранения которых внесено свыше 2000 актов реагирования.

В Амурской, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Брянской областях, Мордовии подрядчики нарушили сроки исполнения работ по нацпроектам «Культура», «Жилье и городская среда», «Образование». Они привлечены к ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП в виде штрафов на сумму свыше 16 млн рублей.

В Адыгее и Костромской области после вмешательства прокуроров завершено строительство трех водозаборов и многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья (нацпроекты «Экология», «Жилье и городская среда»).

В Астраханской области и Кузбассе обеспечено внедрение в учебный процесс дорогостоящего оборудования (нацпроект «Образование»).

В Забайкальском крае прокурор в суде добился взыскания ущерба с подрядчика, который должным образом не выполнил контракт на реконструкцию парка (нацпроект «Жилье и городская среда»).

В Магаданской области суд обязал подрядную организацию устранить дефекты при благоустройстве общественной территории (нацпроект «Жилье и городская среда»).

По материалам прокурорской проверки в Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) в связи с хищением бюджетных средств при выполнении муниципального контракта на строительство объектов водоснабжения (нацпроект «Жилье и городская среда»).

Об этих фактах сообщил сайт Генпрокуратуры.