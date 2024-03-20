Банки будут получать согласие родителей при открытии счета подросткам

Чтобы подростки были меньше вовлечены в преступные схемы по отмыванию денег и не поддавались влиянию мошенников, власти хотят дать родителям право контролировать их финансовые операции. Теперь открыть счет в банке разрешат только с согласия законных представителей.

Кредитные организации не смогут открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 без согласия родителей или опекунов. Такой законопроект внесут с Госдуму в ближайшее время. Минпросвещения, Минфин и Центробанк уже одобрили эту идею.

Сейчас банки открывают счета юным клиентам без разрешения родителей, которые не могут контролировать финансовые операции несовершеннолетних. Об этом пишут «Известия».

После того, как законопроект примут, родители смогут контролировать, чтобы их дети не попали под влияние мошенников, не были вовлечены в схемы обнала и не участвовали в сомнительных операциях, замаскированных под игры.

Масштаб проблемы сложно переоценить. Глава государства еще в 2021 году на совещании с постоянными членами Совбеза РФ поднял тему подростковой преступности и вопросы защиты несовершеннолетних от вовлечения их в криминал. И мы считаем эту инициативу одним из способов профилактики привлечения подростков к незаконной деятельности, — сказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров высказал мнение, что такие изменения не станут панацеей, ведь подростки смогут по-прежнему использовать для противоправных действий свой банковский счет, открытый с согласия родителей.