12 банков будут участвовать в эксперименте с сервисом ФНС «Старт бизнеса онлайн»

Предприниматели, которые хотят начать свое дело, смогут удаленно подать все нужные документы для регистрации бизнеса, а также выбрать, в каком из 12 банков открыть расчетный счет.

Сервис «Старт бизнеса онлайн» будут тестировать 12 банков. Новая услуга от ФНС позволяет все желающим начать свое дело удаленно подать документы в налоговую для регистрации бизнеса, получить электронную подпись и открыть банковский счет.

В эксперименте уже участвуют Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк и «Сбер», на очереди еще 8 банков. Это онлайн-регистрация не только бизнеса, но и автоматом открытие счета. Там же пакетом идет выбор налогообложения, там же у нас есть подбор типового устава, все это превращается в пакетное решение, — сказал глава ФНС Даниил Егоров на заседании коллегии службы.

Недавно мы писали, что 1 марта 2024 года ФНС запустила комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн».