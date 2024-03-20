Компания зарегистрирована в одном регионе, а обособка находится в другом. На какой МРОТ ориентироваться бухгалтеру

Во время расчета заработной платы бухгалтер должен учитывать минимальный размер заработной платы в том регионе, где сотрудники фактически работают. Даже несмотря на то, что основная компания зарегистрирована в другом городе.

В Клерк.Консультациях эксперт ответила на вопрос, какой размер МРОТ принимать в расчет, если основная компания находится в Москве, а сотрудники работают в обособленном подразделении в Кемерово.

Необходимо ориентироваться на минимальную заработную плату в том регионе, где работники фактически работают. Соответственно, смотрим нормы по Кемерово, — объяснила эксперт «Клерка» Анна Илющенко.

Для сравнения, МРОТ по Москве равен 29 389 рублей, а по Кемерово с учетом регионального коэффициента — 25 014,6 рублей.

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