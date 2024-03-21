Маркетплейсы

Какие изменения произошли на маркетплейсах в марте 2024 года

С 11 по 17 марта в работе популярных маркетплейсов произошло множество изменений, о которых нужно знать селлерам, владельцам ПВЗ и другим партнерам онлайн-площадок.
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Что нового в работе с Wildberries

Wildberries добавил обновления в оферту. Компания внесла уточнения по аналитическим инструментам, изменила раздел по продвижению товаров и запретила использовать маркетинговые надписи в карточках товаров.

Также на своей странице и в карточке товара селлеры больше не могут указывать свои контакты.

Для тестовой группы селлеров запустили фоторедактор карточек товаров.

Площадка будет штрафовать продавцов, которые в карточке товара некорректно указывают код ТН ВЭД, который необходимо маркировать, тогда как сам товар не маркируемый.

Маркетплейс уточнил правила обмера товаров на складах Wildberries. Теперь в пункте 13.3.4. описано необходимое количество измерений, а также ограничено допустимое расхождение в габаритах.

Изменения у Ozon

С апреля 2024 года маркетплейс вводит сервисный сбор для партнерских ПВЗ. Начинающие владельцы пунктов будут платить 1 рубль за точку выдачи, а для крупных ПВЗ размер сбора будет зависеть от региона и стоимости аренды.

На площадке появился инструмент «Доступность товаров» для FBO-продавцов, который поможет не упускать заработок и получать больше скидок на плату за продажу.

Что нового у Яндекс Маркета

Маркетплейс предлагает селлерам собирать первые 10 отзывов в пару кликов за баллы. Теперь в отзывах за баллы можно будет настраивать кампании не только вручную, но и нажатием одной кнопки запускать готовые с заданными условиями.

Один отзыв стоит 50 баллов Плюса. За фото к нему можно предложить ещё 50 дополнительных баллов, — сказано в телеграм-канале площадки.

В новую кампанию по продвижению попадают товары, которые стоят дороже 500 рублей и имеют меньше 10 отзывов. Селлеры могут набрать первые 10 отзывов максимум на 2000 товаров.

Развитие платформ сказывается на правилах сотрудничества, и если вы работаете с поставщиками, то обязаны в них разбираться. О том, с чего начать работу на маркетплейсах, как заключать договоры и вести учет в 1С, рассказываем на онлайн-курсе Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С.

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