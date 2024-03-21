Депутаты приняли закон об увеличении сумм ущерба по экономическим преступлениям

💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка

Бухгалтеры — перфекционисты, им всегда чего-то не хватает. Просим вас проголосовать за то, что бухгалтерам важнее всего в подписке, и оставить комментарий. Участвовать в опросе могут все — кто уже пользуется подпиской Клерк.Премиум, те, кто о ней задумывается и даже те, кто никогда о ей не слышал (не верим, что такие есть, раните нас в самое сердечко 💔).