Депутаты приняли закон об увеличении сумм ущерба по экономическим преступлениям

Госдума в окончательном чтении приняла закон об индексации размеров ущерба по экономическим преступлениям.
Статья УК
Значительный ущерб, руб.
Крупный ущерб, руб.
Особо крупный ущерб, руб.
250 000
4 500 000
18 млн
3 500 000
13 500 000
3 500 000
4 500 000
п. 1 — 80 млн
п. 2 — 16 млн
п. 1 — 395 млн
п. 2 — 47 млн
400 000
3 млн
5 500 000
13 500 000
65 млн
3 млн
9 млн
18 750 000
56 250 000
18 750 000
56 250 000
2 250 000
11 250 000
7 млн
37 500 000
4 500 000
7 500 000
Впервые ущерб будут считать по экономическим преступлениям, совершенным по ст. 185.1 за злостное уклонение от раскрытия информации о ценных бумагахи 185.6 — за неправомерное использование инсайдерской информации.
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