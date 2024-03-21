Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС

Налоговый агент должен вернуть излишне удержанный НДФЛ по заявлению сотрудника. Это можно сделать и за счет собственных средств.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.02.2024 № БС-4-11/2235.

Возврат НДФЛ, например, возможен, когда в середине года на сотрудника приходит уведомление о социальном или имущественном вычете. Сотрудник пишет заявление на вычет и на возврат налога. НДФЛ прекращают удерживать, а уже удержанный – возвращают.

Возврат сотруднику излишне удержанного НДФЛ идет безналом – деньги перечисляют на его банковский счет.

До того, как налоговый агент вернет из бюджета излишне перечисленный НДФЛ, который излишне был удержан с сотрудника, налоговый агент может сделать возврат НДФЛ за счет собственных средств.

Этот же порядок применяется, если заявление о возврате поступило после окончания года.

Кстати, имейте в виду, что нельзя вернуть сотруднику НДФЛ на карту его жены. Об этом предупреждала ФНС в письме от 08.12.2023 № БС-3-11/16117.

Если же в годовой 6-НДФЛ не была отражена сумма излишне удержанного налога, то отчет надо пересдать — сдать уточненку.

Ранее ФНС предупреждала, что возврат излишне удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ налоговая инспекция делает только в случае отсутствия налогового агента.

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