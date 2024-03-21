Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.02.2024 № БС-4-11/2235.
Возврат НДФЛ, например, возможен, когда в середине года на сотрудника приходит уведомление о социальном или имущественном вычете. Сотрудник пишет заявление на вычет и на возврат налога. НДФЛ прекращают удерживать, а уже удержанный – возвращают.
Возврат сотруднику излишне удержанного НДФЛ идет безналом – деньги перечисляют на его банковский счет.
До того, как налоговый агент вернет из бюджета излишне перечисленный НДФЛ, который излишне был удержан с сотрудника, налоговый агент может сделать возврат НДФЛ за счет собственных средств.
Этот же порядок применяется, если заявление о возврате поступило после окончания года.
Кстати, имейте в виду, что нельзя вернуть сотруднику НДФЛ на карту его жены. Об этом предупреждала ФНС в письме от 08.12.2023 № БС-3-11/16117.
Если же в годовой 6-НДФЛ не была отражена сумма излишне удержанного налога, то отчет надо пересдать — сдать уточненку.
Ранее ФНС предупреждала, что возврат излишне удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ налоговая инспекция делает только в случае отсутствия налогового агента.
О том, как работать с НДФЛ по правилам 2024 года, рассказываем на курсе «Бухгалтер по зарплате».
Вы можете купить курс по специальной цене за 6900 рублей вместо
28 600 рублей!
Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.
Начать дискуссию