По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 рублей

Участников ПДС за взносы в пределах 400 000 рублей могут получить инвестиционный вычет до 60 000 рублей. Это охватывает и средства, внесенные на ИИС-3.

Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон об инвестиционных налоговых вычетах на долгосрочные сбережения, а услуги по формированию таких накоплений освободили от НДС.

Взносы участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) в пределах 400 000 рублей освободили от НДФЛ. Максимальный размер вычета может составлять от 52 000 до 60 000 рублей ежегодно.

Допустим, что в 2024 году количество владельцев ИИС нового типа увеличится на 15%, как и годом ранее, составив около 900 тыс. В этом случае бюджет недополучит более 46,8 млрд рублей только от НДФЛ, — сказала «Известиям» доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве Ольга Борисова.

Также она добавила, что увеличение порога вычета до 60 000 рублей снизит поступления от НДФЛ еще на 7,2 млрд рублей.

Вычет предоставят к сумме уплаченных:

пенсионных взносов на негосударственные пенсии;

сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственными пенсионными фондами (НПФ);

денежных средств, внесенных на ИИС-3, а также к сумме доходов по операциям на нем.

Эта норма затрагивает только счета, открытые с 1 января 2024 года.

Инвестиционные вычеты, которые есть на ИИС-1 и ИИС-2, открытых до 31 декабря 2023 года, продолжат работать. Отменят только вычеты на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, кроме зарегистрированных в ЕЭАС.

Негосударственные пенсионные фонды с 1 января 2025 года будут оповещать ФНС о заключенных договорах такого пенсионного обеспечения и о соглашениях ПДС. За недостоверные сведения грозит штраф в размере 20% от объема неправомерно полученного вычета.

Такая же ответственность есть и для налоговых агентов, которые могут предоставить недостоверную информацию по ИИС. Если они сами найдут ошибку и уведомят налоговиков, штрафа не будет.

Участники программы долгосрочных сбережений не могут досрочно выводить средства с ИИС-3 без потери налоговых льгот. Исключение сделали для случаев, когда нужно дорогостоящее лечение. В противном случае придется вернуть все вычеты, заплатить штрафы и пени.

Недавно мы писали, что инвесторам отменяют налоговые льготы на долгосрочное владение иностранными акциями.