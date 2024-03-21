Инвесторам отменяют налоговые льготы на долгосрочное владение иностранными акциями

Теперь инвесторы не смогут применять налоговые льготы на долгосрочное владение бумагами эмитентов, которые зарегистрированы не в РФ или не в ЕАЭС.

Госдума в окончательном чтении приняла закон об отмене налоговых льгот по НДФЛ при продаже иностранных ценных бумаг, которые инвесторы держали больше 3-х лет.

Изменения коснутся тех иностранных активов, которые продаются на российских биржах, за исключением ценных бумах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Если эмитент зарегистрирован не в РФ или не в ЕАЭС, то инвестор не сможет применить налоговые льготы на долгосрочное владение такими ценными бумагами. Исключений для замороженных активов не предусмотрено.

Кроме того, льгота будет недоступна владельцам квазироссийских ценных бумаг, эмитенты которых еще не провели редомициляцию.

Предусмотренные законопроектом положения будут способствовать формированию благоприятных налоговых условий для долгосрочных сбережений граждан и, соответственно, притоку инвестиций на финансовый рынок, — сказано в пояснительной записке.

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами дает инвесторам право не платить налог с прибыли от продажи бумаг, если они лежали в портфеле более 3 лет.

Если закон одобрит Совет Федерации и президент, то новый порядок начнет действовать с 1 января 2025 года.