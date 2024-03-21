Какие доходы нужно не забыть указать физлицам в декларации 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

В налоговой декларации 3-НДФЛ нужно отразить все доходы физического лица. В том числе средства, которые были получены от продажи или аренды имущества, выигрыш в лотерею и подарки.

Какие виды доходов включить в декларацию

Доходы от продажи имущества или права — если имущество находилось в собственности меньше минимального срока владения.

Доходы от продажи ценных бумаг — если вы непрерывно владели ими до 5 лет. По истечении этого срока доходы не облагаются НДФЛ.

Доходы от аренды имущества.

Доходы по гражданско-правовому договору — если при выплате вознаграждения не был удержан НДФЛ. Например, если вы оказали услугу другому человеку, нужно самостоятельно отчитаться перед государством.

Доходы из-за рубежа. Например, проценты по вкладу в иностранном банке или доход от продажи недвижимости за границей.

Выигрыш в лотерею от 4000 до 15 000 рублей. С выигрышей до 4000 рублей НДФЛ платить не нужно. Но если сумма больше 15 000 рублей, налог удержит организатор лотереи. По выигрышам в тотализаторах и букмекерских конторах отчитываться не нужно.

Подарки не от близкого родственника. НДФЛ нужно платить только со стоимости недвижимости, транспортных средств, долей и акций.

Важно учитывать минимальный срок владения имуществом, чтобы не платить НДФЛ с дохода от продажи и не включать доходы от продажи в декларацию. Для жилой недвижимости, приобретенной с 2016 года (за некоторыми исключениями) срок владения 5 лет, а для прочего имущества — 3 года.

Например, автомобиль купили в 2018 году, а продали в 2022 году. Срок владения 4 года. Значит, доход от продажи в декларацию включать не нужно.

Узнайте больше о том, как правильно сдавать 3-НДФЛ, на вебинаре «Изменения в отчетности физлиц по доходам: что спросит налоговая». Он пройдет 27 марта в 15:00 мск!

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