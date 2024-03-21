3-НДФЛ

Какие доходы нужно не забыть указать физлицам в декларации 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.
87 35

В налоговой декларации 3-НДФЛ нужно отразить все доходы физического лица. В том числе средства, которые были получены от продажи или аренды имущества, выигрыш в лотерею и подарки.

Какие виды доходов включить в декларацию

  • Доходы от продажи имущества или права — если имущество находилось в собственности меньше минимального срока владения.

  • Доходы от продажи ценных бумаг — если вы непрерывно владели ими до 5 лет. По истечении этого срока доходы не облагаются НДФЛ.

  • Доходы от аренды имущества.

  • Доходы по гражданско-правовому договору — если при выплате вознаграждения не был удержан НДФЛ. Например, если вы оказали услугу другому человеку, нужно самостоятельно отчитаться перед государством.

  • Доходы из-за рубежа. Например, проценты по вкладу в иностранном банке или доход от продажи недвижимости за границей.

  • Выигрыш в лотерею от 4000 до 15 000 рублей. С выигрышей до 4000 рублей НДФЛ платить не нужно. Но если сумма больше 15 000 рублей, налог удержит организатор лотереи. По выигрышам в тотализаторах и букмекерских конторах отчитываться не нужно.

  • Подарки не от близкого родственника. НДФЛ нужно платить только со стоимости недвижимости, транспортных средств, долей и акций.

Важно учитывать минимальный срок владения имуществом, чтобы не платить НДФЛ с дохода от продажи и не включать доходы от продажи в декларацию. Для жилой недвижимости, приобретенной с 2016 года (за некоторыми исключениями) срок владения 5 лет, а для прочего имущества — 3 года.

Например, автомобиль купили в 2018 году, а продали в 2022 году. Срок владения 4 года. Значит, доход от продажи в декларацию включать не нужно.

Узнайте больше о том, как правильно сдавать 3-НДФЛ, на вебинаре «Изменения в отчетности физлиц по доходам: что спросит налоговая». Он пройдет 27 марта в 15:00 мск!

Записаться

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting — разберет:

  • изменения в налогообложении физических лиц, которые влияют на формирование отчетности и сдачу 3-НДФЛ;

  • налоговые вычеты по НДФЛ;

  • НДФЛ релокантов;

  • уведомления о КИК, порядок их заполнения и сложные вопросы;

  • отчеты о движении денежных средств в банках за пределами РФ и сложные вопросы их заполнения;

  • какие вопросы задаст налоговая по отчетности физлица.

Ждем вас на вебинаре 27 марта в 15:00 мск!

Комментарии

1
Трудовые отношения

Когда сотрудник должен выйти на работу, если в договоре нет даты

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу на следующий день. Контролировать сроки проще и быстрее, если компания пользуется КЭДО.

351

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
3-НДФЛ

Какие доходы нужно не забыть указать физлицам в декларации 3-НДФЛ

Заканчивается срок сдачи физическими лицами деклараций по доходам за 2023 год. Разберитесь, о чем вы должны отчитаться и какие вопросы могут быть у налоговиков.

1
87
НДФЛ

Можно вернуть сотруднику НДФЛ, не дожидаясь возврата из ИФНС

Налоговый агент должен вернуть излишне удержанный НДФЛ по заявлению сотрудника. Это можно сделать и за счет собственных средств.

74

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
Вебинары для бухгалтеров

🎓Уже завтра бухгалтеры узнают, как ИП сдавать отчетность и платить налоги в 2024 году

У бухгалтеров ИП в 2024 году есть, над чем заморочиться. Новые правила по ЕНП вступили в действие. Плюс приближается срок сдачи отчетности ИП на УСН. Разберемся пошагово, на что обратить внимание при уплате налогов и сдаче отчетности.

63
Инвестиционный вычет

По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 рублей

Участников ПДС за взносы в пределах 400 000 рублей могут получить инвестиционный вычет до 60 000 рублей. Это охватывает и средства, внесенные на ИИС-3.

1
103
Красный уголок бухгалтера

Почему при положительном сальдо ЕНС в ФНС указывают задолженность?

Добрый день. В ЛК ФНС сальдо ЕНС положительное 100 т, к уплате 0, зарезервировано 10 т, предстоящих платежей нет. В справке о наличии задолженности указано, что организация имеет неисполненную обязанность по уплате налогов/взносов/пеней. Как это понимать? Подскажите, пожалуйста.

6
119

Онлайн-курсы

48
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестал принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей

Подготовили краткий обзор событий. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
23
267
УК РФ

Как ИП украл земельных участков на более 530 млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

3
467
Лариса Магафурова
Управление финансами

База грамотного ценообразования. Как формировать цены, чтобы соблюсти баланс между прибылью и сохранением клиентов

«Куда же мне податься: к умным или красивым?» Как выстроить систему ценообразования, которая и денег заработает и клиентов устроит? Баланс соблюсти, так сказать. Хотите знать как? Тогда ставьте 👍 и читаем дальше.

Иллюстрация: tingeyinjurylawfirm/unsplash
57
Екатерина Макаренко
Маркировка товаров

Маркировка: вывод товаров из системы. Порядок вывода

Для продавцов на маркетплейсах важно знать не только правила маркировки, но и процедуру вывода товаров из под маркировки.

47
Ирина Клишковская
УСН

Продавцам и производителям изделий из серебра разрешат вернуться на УСН с 2024 года

Поправки в НК РФ, которые восстановят производителям и продавцам изделий из серебра право на применение УСН, ПСН и АУСН.

47
ПланФикс
Автоматизация учета

Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне

Рассказываем, как в одном окне собрать рабочие чаты, документы, комментарии и поручения заказчиков, закрепить важные даты и сохранить безопасность и конфиденциальность данных. Не верите что так можно? Тогда наша статья для вас.

Минус 100500 чатов: собираем переписки с клиентами в одном окне
201

Разборы законов

1 214
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Исполнительное производство

Почти на 40% больше взыскано долгов по алиментам в прошлом году

Приставы ФССП вернули на 39% больше долгов по алиментам. Сейчас в работе 772,4 тысячи исполнительных производств.

289
igotosochi
Инвестиции

Мартышкин портфель. Итоги седьмого месяца инвестиционного эксперимента

Закончился седьмой месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Мартышкин портфель. Итоги седьмого месяца инвестиционного эксперимента
1
38
Ведение бизнеса

Бизнес на кемпингах и автотуризме станет более прозрачным и понятным

Роскачество и Национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма (НСПКА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие и популяризацию новых видов туризма, повышение качества инфраструктуры кемпингов и безопасности автопутешествий.

2
349
НДФЛ

Минфин начинает бороться с оптимизацией НДФЛ и налогов в интернет-торговле

В ходе расширенного заседания коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что видит несколько схем налоговой оптимизации в обложении НДФЛ, а также в интернет-торговле. С такими схемами необходимо бороться.

945
Банки

Китайские банки все-таки слегка прогнулись под антироссийскими санкциям

Сотрудники Bank of China попросили клиента из России во время визита в одно из отделений заполнить вопросник на тему международных санкций.

1
723
Экономические преступления

За незаконный возврат налога бизнес могут перестать сажать под стражу

Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.

471

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Интернет и IT

Роскомнадзор перестал вносить сайты в реестр для их блокировки

Есть вероятность, что блокировки теперь происходят напрямую через оборудование на сетях связи. Раньше РКН каждый день добавлял около 800 ссылок на подозрительные ресурсы.

402

Интересные материалы

Экспорт

Более 24 000 компаний-экспортеров получили поддержку

Участники внешнеэкономической деятельности получили от РЭЦ финансирование в размере 587 млрд рублей.

373