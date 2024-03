Китайские банки начали просить россиян заполнять анкету по санкциям

В вопроснике необходимо было указать, имеет ли клиент финансовые структуры или компании на территории республики Крым, ДНР или ЛНР, а также пользуется ли он финансовыми услугами, предоставленными банковскими структурами в этих регионах.

В последние недели россиянам стало сложно проводить финансовые операции через китайские банки. Три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — отказались от проведения платежей из российских банков с начала 2024 года.