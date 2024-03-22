Для экспортного НДС 0% вышли новые форматы реестров, но не окончательные

Перевозчики и другие лица, оказывающие связанные с экспортом услуги и работы, в настоящее время могут подавать электронные реестры либо бумажные документы.

По информации ФНС, в связи с изменениями в НК уже разработан новый приказ об утверждении форм и форматов таких реестров, а также порядка их заполнения и представления. Но пока он на регистрации в Минюсте.

Чтобы налогоплательщики, в том числе на ОСНО, смогли вовремя представить реестры за I квартал 2024 года и доработать свои информсистемы, ФНС выпустила письмо от 13.03.2024 № СД-4-15/2857@ с рекомендуемыми формами и форматами. К нему приложены порядок заполнения и сдачи реестров в налоговые в электронной форме, а также XSD-схемы.

Можно подавать реестры по форматам в соответствии с приказом ФНС от 23.10.2020 № ЕД-7-15/772@. Но только до отмены его Минюстом.

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