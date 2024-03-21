Министр финансов: зарубежную маркировку алкоголя нужно запретить

Минфин хочет запретить иностранную маркировку алкогольных напитков, которые ввозят в РФ. Маркировать алкоголь предлагают только на территории России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии ФТС.
Еще один вопрос — это маркировка ввозимой в Россию алкогольной продукции. Она сегодня осуществляется на складах за рубежом, в первую очередь в странах Прибалтики. Необходимо подготовить законодательные предложения о запрете такой маркировки, которая осуществляется за рубежом, и переносу этой деятельности на территорию России, — сказал Силуанов.
Сейчас проходит эксперимент по маркировке алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ). В нем участвуют Москва, Санкт-Петербург, Брянская, Владимирская, Калининградская, Ленинградская, Московская, Смоленская области, Краснодарский край и Татарстан.
В августе 2023 года кабмин подготовил проект постановления, по которому к эксперименту по маркировке импортного алкоголя присоединится Псковская область.
Комментарии4
Сразу видно советское прошлое. Странах Прибалтики....
шпроты уже в банках. Чем же еще заниматься
все правильно, все в России, все в дом)
не увидим мы теперь хорошего импортного алкоголя....