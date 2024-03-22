Минфин и ФТС нашли схемы неуплаты НДС при импорте товаров

Чтобы не платить НДС импортеры ввозят товары из ЕАЭС в адрес компаний, которые не ведут реальную деятельность. Эту лазейку власти планируют прикрыть.

Федеральная таможенная служба и Минфин заявили, что начнут бороться со схемами неуплаты налогов при импорте товаров из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии ФТС.

Сейчас импортеры уклоняются от уплаты НДС при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес российских компаний, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность. Число товаров, ввезенных таким образом, растет. Поэтому власти «поставят заслон такого рода операциям».

Необходимо создать в ЕАЭС такой механизм по контролю с применением единых индексов таможенной стоимости, который позволяет использовать единую систему управления рисками и который не позволяет использовать серые схемы по уходу от налогообложения, — сказал Силуанов.

Это нужно, чтобы предприниматели не занижали таможенную стоимость товаров, которые проходят оформление в странах ЕАЭС и продаются потом в России.