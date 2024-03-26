По календарю бухгалтера на март впереди 2 важнейших отчетных даты

На конец марта 2024 года для компаний и ИП, в том числе на ОСНО, попадают крайние сроки сдачи отчётности не только за март, но и за весь 2023 год, а также сроки уплаты налогов и страховых взносов.

Подготовили таблицу с крайними сроками по отчетам и налогам, взносам на конец марта 2024 года.

Крайний срок Что сдать Что заплатить 25.03.2024 декларация по налогу на прибыль за 2023 год декларация по УСН за 2023 год (организации) декларация по ЕСХН за 2023 год Уведомление по ЕНП на: НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024;

страховые взносы за февраль. ПСФЛ за февраль подраздел 1.1 ЕФС-1 (если были кадровые мероприятия в феврале) подраздел 1.3 ЕФС-1 (бюджетные организации) 28.03.2024 НДФЛ за период с 01.03.2024 по 22.03.2024 страховые взносы за февраль 1/3 НДС за 4 квартал 2023 ежемесячный аванс по налогу на прибыль за февраль 2024 налог на прибыль за 2023 год налог по УСН за 2023 год (организации) налог по ЕСХН за 2023 год

Кроме того, до 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год.

Также в марте надо внепланово сдать ЕФС-1, если:

будет прием или увольнение сотрудников (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

заключение или окончание договора ГПХ (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

у сотрудницы отпуск по БиР или по уходу за ребенком (подраздел 1.2 в срок 3 рабочих дня);

сотрудник выходит на пенсию (подраздел 1.2 в срок 3 календарных дня).

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