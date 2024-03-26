По календарю бухгалтера на март впереди 2 важнейших отчетных даты

Подготовили таблицу с крайними сроками по отчетам и налогам, взносам на конец марта 2024 года.
Кроме того, до 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год.
Также в марте надо внепланово сдать ЕФС-1, если:
будет прием или увольнение сотрудников (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);
заключение или окончание договора ГПХ (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);
у сотрудницы отпуск по БиР или по уходу за ребенком (подраздел 1.2 в срок 3 рабочих дня);
сотрудник выходит на пенсию (подраздел 1.2 в срок 3 календарных дня).
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