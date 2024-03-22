Выплаты вкладчикам банка «Стрела» начнутся с 5 апреля

Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов оценивается в 332 000 рублей. АСВ не будет привлекать банки-агенты и сделает выплаты самостоятельно.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 5 апреля 2024 года начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Стрела», у которого сегодня Центробанк отозвал лицензию.

Прием заявлений о выплате возмещения и иных необходимых документов, а также выплату возмещения будет производить непосредственно Агентство без привлечения банка-агента, — сказано в телеграм-канале АСВ.

Вкладчики могут вернуть свои средства в размере 100% остатка на счетах, но не более 1,4 млн рублей.

Согласно отчетности банка на 1 марта 2024 года, страховая ответственность АСВ оценивается всего в 332 000 рублей.

Банк «Стрела» оказывал услуги по переводу денег между банком «Киви» и другими участниками банковского рынка.

Кредитная организация нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, не соблюдала требования Центробанка в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.