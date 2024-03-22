Директор принес коробку с документами 2020 и 2021 года. Бухгалтер в шоке, что с ними делать

Расходы прошлых лет, в том числе по УСН, можно учесть в текущем периоде при соблюдении ряда условий по НК.

В сервисе Клерк.Консультации бухгалтер привела интересную ситуацию: учредитель и по совместительству директор компании на УСН принес коробку с документами 2020 и 2021 года. В ней в том числе чеки на материалы на строительство и ремонт объекта, который уже работает. Можно ли принять их к учету в 2024 или хотя бы в 2023 году? Как на это посмотрит налоговая? Какие вопросы могут возникнуть у ИФНС и как подготовиться на них отвечать?

Эксперт разъяснил, что сейчас принять эти документы можно.

В текущем периоде можно отразить расходы прошлых лет (п. 1 ст. 54 НК):

если в периоде, к которому относится расход, неотражение этой операции привело к излишней уплате налога;

в текущем периоде у компании не будет минимального налога.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, нужно учитывать расход в том периоде, к которому он относится.

Если невозможно определить период, к которому относится расход, также можно учесть его в текущем периоде.

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