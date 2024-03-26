Как налоговики понимают, что работодатель платит зарплату в конвертах

ФНС по-прежнему пристально следит за налоговыми схемами, направленными на незаконную минимизацию налоговых отчислений в бюджет.

Налоговики особенно тщательно проверяют НДФЛ и страховые взносы, которые платят работодатели за своих сотрудников. За зарплаты в конвертах компаниям грозит административная и уголовная ответственность.

Например, по ст. 122 НК можно получить штраф за занижение налоговой базы — в размере 20% от невыплаченной суммы. Также придется расплатиться с доначислениями.

За ложные сведения в налоговых декларациях, связанных с заработной платой, предусмотрена ответственность по ст. 199 УК. Виновникам грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей.

На что смотрят инспекторы

В первую очередь налоговики проверяют зарплату сотрудников: отклоняется ли размер выплат от среднего уровня по региону или отрасли. Подозрения возникают, когда руководители по документам получают меньше денег, чем линейный персонал.

Поводом для проверок могут стать заявления работников на получение кредитов. В таких документах они могут указать уровень зарплаты, который не соответствует тому, что декларирует работодатель.

Жалобы от сотрудников о выплате серой или черной зарплаты — весомый повод проверить деятельность компании.

Многие компании, пытаясь снизить налоговую нагрузку, часто используют способы оптимизации зарплатных налогов. Разберите вместе с экспертом типичные претензии по НДФЛ и страховым взносам на вебинаре «Налоговые риски в «зарплатных» налогах: как проверяют НДФЛ и взносы».

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Спикер — Павел Зюков, управляющий партнер и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам московского отделения «ОПОРА России», основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ».

На вебинаре разберем:

Какие схемы налоговой оптимизации находятся под пристальным вниманием ФНС.

Как обезопасить себя от претензий инспекторов при выборе того или иного способа налогового планирования.

Как защититься от неправомерных претензий налоговых органов.

Как налоговая выявляет искусственную замену трудовых отношений на гражданско-правовые.

Как работать с самозанятыми.

Схемы законной налоговой оптимизации, которые можно использовать без рисков доначислений.

Актуальная арбитражная практика и разъяснения контролирующих органов относительно рассмотрения типовых претензий налоговых органов по НДФЛ и страховым взносам.

Ждем вас на вебинаре 27 марта в 11:00 мск!