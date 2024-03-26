Производителей продуктов заставят отправлять на экспертизу свои стандарты и технические условия

Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, по которому производители будут обязаны отправлять на экспертизу стандарты и технические условия изготовления товаров.
Проходить экспертизу придется тем производителям, которые публично заявляют о том, что выпускают свою продукцию в соответствии с внутренними стандартами и техническими условиями (СТО/ТУ). Такая маркировка может быть на упаковке товаров, в декларациях о соответствии и в других документах.
С целью исключения правовой неопределенности и повышения доверия потребителей к безопасности и качеству продукции, производимой по СТО/ТУ, разработан настоящий законопроект, предусматривающий обязательность применение требований СТО/ТУ для изготовителей в случае его публичного заявления о соответствии продукции данным СТО/ТУ, — сказано в пояснительной записке.
Сейчас производители могут по желанию зарегистрировать СТО/ТУ на основе экспертизы, которая подтвердит, что технологии соответствуют техническим регламентам и не противоречат национальным стандартам.
Законопроект отменит добровольный порядок. Производители в случае публичного заявления о соответствии продукции требованиям СТО/ТУ будут обязаны регистрировать документы в Федеральном информационном фонде стандартов и проходить экспертизу.
Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект в первом чтении.
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