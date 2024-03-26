Законопроекты

Производителей продуктов заставят отправлять на экспертизу свои стандарты и технические условия

Если производитель заявляет, что его продукт изготовлен по СТО/ТУ, то стандартны нужно обязательно регистрировать в Федеральном информационном фонде и проходить экспертизу. Пока что такие требования компании могут выполнять добровольно, но если законопроект примут, они станут обязательными.
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Минпромторг, Минфин и Росстандарт одобрили законопроект, по которому производители будут обязаны отправлять на экспертизу стандарты и технические условия изготовления товаров.

Проходить экспертизу придется тем производителям, которые публично заявляют о том, что выпускают свою продукцию в соответствии с внутренними стандартами и техническими условиями (СТО/ТУ). Такая маркировка может быть на упаковке товаров, в декларациях о соответствии и в других документах.

С целью исключения правовой неопределенности и повышения доверия потребителей к безопасности и качеству продукции, производимой по СТО/ТУ, разработан настоящий законопроект, предусматривающий обязательность применение требований СТО/ТУ для изготовителей в случае его публичного заявления о соответствии продукции данным СТО/ТУ, — сказано в пояснительной записке.

Сейчас производители могут по желанию зарегистрировать СТО/ТУ на основе экспертизы, которая подтвердит, что технологии соответствуют техническим регламентам и не противоречат национальным стандартам.

Законопроект отменит добровольный порядок. Производители в случае публичного заявления о соответствии продукции требованиям СТО/ТУ будут обязаны регистрировать документы в Федеральном информационном фонде стандартов и проходить экспертизу.

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект в первом чтении.

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