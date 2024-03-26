В подразделе 1.2 формы ЕФС-1 нужно указывать весь период работы сотрудника

Социальный фонд объяснил, какие периоды работы сотрудника нужно указывать в подразделе 1.2 «Сведения о страховом стаже» формы ЕФС-1.
В графах подраздела «Период работы» подраздела 1.2 отдельными строками необходимо указывать весь период работы в отчетном периоде с выделением периодов работы в особых условиях труда.
При этом страхователи имеют право представить подраздел 1.2 на всех работников независимо от наличия особых условий, предусмотренных п. 3 ст. 11 федерального закона № 27-ФЗ, — сказано на сайте Соцфонда.
Речь идет, в частности, о сотрудниках, которые имеют право на досрочную пенсию, работает в сфере сельского хозяйства, на госслужбе, вахтовым методом, находился в простое или отпуске по уходу за ребенком, чернобыльцах и др.
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