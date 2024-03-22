Блогеры должны напрячься: информационные услуги начнут маркировать

Маркировку предложили ставить в образовательные курсы от блогеров и в информационные продукты, которые касаются ненаучных областей знания.

Роспотребнадзор поддержал обязательную маркировку для определенных типов экономической деятельности в сфере информационно-консультационных услуг.

Роспотребнадзор поддержал инициативу введения обязательной маркировки для определенных типов экономической деятельности в сфере информационно-консультационных услуг с использованием дистанционных технологий, — сказано на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзор вместе с рабочей группой по законодательному регулированию блогосферы создаст реестр тематик, которые подлежат обязательной маркировки. В основном это коснется образовательных курсов. Маркировку будут использоваться и в ненаучных областях знания.

Недавно мы писали, что власти придумают для коучей и инфоцыган наказание в КоАП и свой ОКВЭД.