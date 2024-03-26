Ведение бизнеса

Мошенники продают на черном рынке не меньше 5 компаний в день

В даркнете продают компании, которые уже давно зарегистрированы в реестрах. Такие юрлица могут использовать для нелегальных действий — например, для отмывания и обналичивания денег.
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В 2023 году на продажу в теневом сегменте интернета выставили 1844 российские компании для нелегальной активности. В среднем это по 5 фирм в день.

По сравнению с 2022 годом число подобных объявлений выросло на 42%. Об этом сказано в исследовании ГК «Солар». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Юридические лица покупают, чтобы проводить незаконные операции по обналичиванию и отмыванию денежных средств. Кроме того, компании могут быть задействованы в атаках на цепочки поставок или в сценариях с ложным партнерством. Например, в организации фирм-однодневок.

Фирма-однодневка легко вычисляется – ее обнаружит любая, даже самая поверхностная проверка, поэтому в трендах черного рынка 2023 и текущего года – покупка готовых юридических лиц под нелегальную активность. Опасность таких компаний заключается в том, что при внешней благонадежности, например, отличных финансовых и иных показателях, взаимодействие с ними может нести серьезные риски для бизнеса, — сказал руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

Специалисты по информационной безопасности рекомендуют сотрудникам компаний повышать уровень знаний о возможных угрозах, обеспечить разграничение прав доступа и мониторинг перемещения данных внутри организации, а также внедрить и поддерживать в актуальном состоянии набор средств и классов решений для их защиты.

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