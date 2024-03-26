ФАС: снятие моратория на проверки IT-компаний защитит покупателей от «цифровых» монополий

Антимонопольная служба начнет проверять в том числе и компании из сферы электронной торговли.

Заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский заявил, что нужно защитить права пользователей и предпринимателей от злоупотреблений со стороны платформ для электронной торговли, которые стали «цифровыми» монополистами.

В условиях отмены моратория на проверки IT-компаний применение механизмов «пятого антимонопольного пакета» обеспечит такую защиту и создаст барьеры для возможных злоупотреблений, — сказано на сайте ФАС.

Недавно мы писали, что Wildberries и Ozon занимают 80% рынка онлайн-торговли. На работу маркетплейсов поступает множество жалоб от потребителей и компаний МСП. Чаще все обращения связаны с завышением логистических затрат, с навязыванием невыгодных условий и начислением штрафов.