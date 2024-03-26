⏳Не забудьте сегодня сдать декларацию по УСН

Сегодня – последний день сдачи декларации по УСН за 2023 год для организаций.

С 2023 года форма декларации по УСН – новая (в редакции приказа ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@). Актуальная форма декларации по УСН – здесь.

Даже если в организации не было сотрудников, кроме директора-учредителя без зарплаты, в строке 102 раздела 2 декларации все равно надо указывать признак «1» – налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения физлицам.

Признак «2» могут указывать только ИП.

Напомним, у ИП срок сдачи УСН-декларации – наступит через месяц.

Таблица по срокам сдачи декларации по УСН для разных ситуаций – здесь.

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