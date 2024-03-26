У Ozon и Wildberries нет нужной инфраструктуры для работы в новых регионах

Представители маркетплейсов Ozon и Wildberries заявили, что у них нет необходимой инфраструктуры для работы в Луганской и Донецкой народных республиках.
У Ozon нет собственных или партнерских логистических объектов, перевозок и партнерских пунктов в этих регионах, — сказали «Ведомостям» в пресс-службе Ozon.
Практически такой же ответ предоставили в Wildberries. У компании уже утвержден инвестиционный план на 2024-2026 годы. Основные силы компания вложит в развитие логистики на Дальнем Востоке, Сибири и малонаселенных пунктах.
Недавно мы писали, что глава ДНР Денис Пушилин объявил о выходе маркетплейсов в новые регионы. Ждем дальнейших разъяснений политика о том, что именно он имел в виду.
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