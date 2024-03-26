Инвестиции

Путин отменил налоговые льготы при продаже иностранных акций

Больше не будут действовать налоговые льготы за длительное владение ценными бумагами. Для участников программы долгосрочных сбережений и инвесторов, которые открывают ИИС-3, утвердили список налоговых преференций. От НДФЛ освободят взносы на сумму до 400 000 рублей в год.
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Президент подписал закон об отмене налоговых льгот по НДФЛ при продаже иностранных ценных бумаг, которые инвесторы держали больше 3-х лет. Об этом сказано на портале правовой информации.

Изменения коснутся тех иностранных активов, которые продают на российских биржах, за исключением ценных бумах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Если эмитент зарегистрирован не в РФ или не в ЕАЭС, инвестор не сможет применить налоговые льготы на долгосрочное владение такими ценными бумагами. Исключений для замороженных активов не предусмотрено.

Кроме того, льгота будет недоступна владельцам квазироссийских ценных бумаг, эмитенты которых еще не провели редомициляцию.

Поправки в НК, внесенные Федеральным законом № 58-ФЗ, также позволят владельцам индивидуальных инвестиционных счетов нового типа получать налоговые преференции. Вычет будут предоставлять на взносы в программу долгосрочных сбережений по договору негосударственного пенсионного обеспечения и вложения на ИИС-3.

От НДФЛ освободят взносы на общую сумму до 400 000 рублей в год. Максимальный размер вычета может составить до 60 000 рублей ежегодно.

Что принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ, мы говорили здесь.

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