Мошенничество

Мошенники через фейковые сайты мобильных операторов просят подтвердить паспортные данные

Абоненты получают сообщения от мошенников, которые под прикрытием мобильных операторов просят подтвердить паспортные данные, ФИО, а также авторизоваться на Госуслугах.
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У злоумышленников, которые занимаются фишинговыми атаками, появилась новая схема получения персональных данных.

Мошенники создают сайты, которые маскируются под крупных операторов связи, и предлагают абонентам верифицировать номер. Для этого нужно по ссылке ввести паспортные данные, а после логин и пароль к личному кабинету на портале Госуслуг. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал True OSINT.

Подобные схемы угрожают не только абонентам, но и самим операторам связи, которые по закону обязаны проверять актуальность данных.

Мобильные операторы могут запросить у абонентов подтверждение данных (номер телефона, ФИО, номер паспорта). Дополнительная информация нужна, если в базе обнаружили неполные или неактуальные сведения об абоненте. В основном операторы обращаются к клиентам, которые недавно заключили договор с компанией.

В январе-феврале 2024 года выявили больше 40 000 фишинговых ресурсов. По итогам 2023 года их число выросло почти в полтора раза.

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Мошенничество

Мошенники через фейковые сайты мобильных операторов просят подтвердить паспортные данные

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