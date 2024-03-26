МТС создала платформу для борьбы с телефонными мошенниками

BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией и, в частности, телефонным мошенничеством.

МТС сообщила о запуске решения для борьбы с телефонными мошенниками. Новая антифрод-платформа позволяет банкам в режиме реального времени получать информацию о подозрительных действиях, основанных на почти 100 различных факторах.

Уже известно, что с помощью сервиса точность определения мошеннических действий увеличилась на 45%.

По данным ЦБ, в 2023 году объем похищенных мошенниками средств в России вырос до 15,8 млрд рублей. Это на 11,5% больше, чем в 2022 году. Сервис, разработанный Big Data МТС Скоринг, позволит банкам значительно сократить количество мошеннических случаев. В первую очередь это касается оформления кредитов и перевода денежных средств, а также краж персональных данных клиентов с помощью методов социальной инженерии.

Алгоритмы антифрод-системы, работающие на основе машинного обучения, маркируют для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству. Каждого клиента система анализирует в разрезе 2-х моделей:

Первая модель — это профиль клиента на основе его действий, используя десятки различных признаков.

Вторая модель анализирует в режиме реального времени поток событий, звонков, СМС и других действий клиента, выявляя различного рода шаблоны, которые используют мошенники.

Композиция этих двух моделей помогает определить, не является ли клиент жертвой социнженерии.

В настоящее время платформу тестируют несколько банков.

За последние несколько лет мы совершили значительный прогресс при разработке антифрод-решений. Если ещё недавно подобные системы могли учитывать только несколько факторов — такие как, например, подменные номера —то сейчас мы обучаем алгоритмы уже на сотне различных показателей. И их количество продолжает расти. Все это дает возможность банкам получать максимально точную информацию. В дальнейшем мы планируем не только развивать решение как внешний продукт, но и внедрить его в нашу мобильную сеть для защиты абонентов», — комментирует директор Big Data МТС Виктор Кантор.

Ранее мы писали, что банки начали возвращать деньги жертвам мошенников. Об этот тут.