Банки начали возвращать деньги жертвам мошенников

«Тинькофф» уже компенсировал 4,5 млн рублей своим клиентам, которые пострадали от обмана злоумышленников.

В сентябре 2023 года банк «Тинькофф» запустил сервис «Защитим или вернем деньги». За полгода сотрудники организации заблокировали или разорвали больше 300 000 мошеннических звонков и вернули клиентам 4,5 млн рублей.

Банк выплачивает компенсацию в случаях, когда клиенты доверились мошенникам и несмотря на меры безопасности со стороны «Тинькофф» все равно перевели средства. Об этом пишут «Известия».

На этом, собственно, и строится идеология сервиса: если мы не смогли защитить клиента нашими технологиями, мы компенсируем ему потери, — сказали в банке.

Закон, который обяжет кредитные организации возвращать украденные мошенниками деньги, вступает в силу 25 июля 2024 года.

С этого момента банки будут на 2 дня приостанавливать денежные переводы по подозрительным реквизитам, которые есть в специальной базе Центробанка. Если за это время сотрудники банка не смогут защитить клиентов и допустят кражу денег, клиенту им придется возместить ущерб.

Практика возмещения клиентам денег, украденных мошенниками, существует довольно давно. Другой вопрос, что добиться этого возмещения или компенсации жертвам стоит массы усилий, времени и нервов. В нашей практике есть случаи, когда удавалось убеждать банки проявить сознательность, социальную ответственность, — сказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Сейчас крупные банки перестраивают свою работу заранее, не дожидаясь пока закон вступит в силу. В июне 2023 года проект по возврату похищенных денег также запустил «Сбер». Банк вернул средства нескольким сотням клиентов.