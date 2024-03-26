Экс-бенефициары «Открытие Холдинга» заплатят 7,3 млрд рублей

Кредиторы требуют от компании «Открытие Холдинг» 920 млрд рублей. Арбитражный суд признал недействительным платеж кипрской компании в размере 910 млн рублей в счет погашения задолженности и взыскал с бывших бенефициаров больше 7,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы взыскал убытки с бывших бенефициаров «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, Александра Бухарина, Александра Несиса и его компании «Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд». Общая сумма составила более 7,3 млрд рублей.

Экс-бенефициары принесли компании убытки по договору займа, который был заключен в 2015 году. Суд решил взыскать с ответчиков 3,1 млрд рублей основного долга и около 4,2 млрд рублей процентов. Об этом сказано на сайте Федресурс.

Кроме того, суд признал недействительным платеж кипрской компанией Accles Holdings Limited в пользу «Открытие Холдинга» на 910 млн рублей в счет погашения долга. Задолженность организации восстановили.

В июле 2022 года «Открытие Холдинг» признали банкротом. Требования кредиторов оцениваются в 920 млрд рублей, из которых 911,2 млрд рублей приходится на основной долг и 8,8 млрд рублей — на пени и штрафы.

До 2017 года «Открытие Холдинг» входил в список крупнейших финансовых групп РФ. В августе того же года Центробанк начал проводить санацию основного актива компании — банка «Открытие».