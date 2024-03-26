ВЦИОМ провел опрос о вмешательстве работодателей в семейную жизнь сотрудников

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса о том, как россияне оценивают участие работодателей в поддержке института семьи.

Основные результаты опроса:

Каждый второй россиянин (50%) убежден, что семейная жизнь сотрудников может быть объектом интереса работодателей только в случаях, когда работники сами проявляют инициативу или обращаются за получением помощи.

Для 58% высокая загрузка на работе становилась причиной вынужденного откладывания отпуска или отказа от участия в важных семейных событиях в течение последних 2-3 года. У 28% такого рода проблемы возникают регулярно.

От работодателей ждут готовности поддержать семьи сотрудников в случае возникновения соответствующих запросов и потребностей. Реализация таких программ постепенно становится фактором выбора работодателей, формирования лояльности к бренду компании.

Исследование подтверждает устойчивость трендов, касающихся большей закрытости молодежи по отношению к формальным группам. Среди не достигших 25-летнего возраста 64% считают, что работодатель не должен целенаправленно проявлять интерес к их личной жизни.

В целом позиция «умеренного участия» работодателя ближе гражданам с высшим и незаконченным высшим образованием (57%), а также в социальных средах с меньшей устойчивостью социальных связей: в обеих столицах и городах-миллионниках доли сторонников такой позиции 59% и 62% соответственно.

Противоположной точки зрения — «работодатель должен всегда знать, как живут его сотрудники» — чаще придерживаются достигшие 60-летнего рубежа (34%).

Полностью разделить свое личное и рабочее пространство хочет четверть сограждан, а в группе 25-44-летних доля выступающих против вмешательства работодателя в семейную жизнь — 30%.

Добровольное включение работодателей в процесс реализации демографической и семейной политики наиболее ощутимо для россиян с высоким уровнем дохода (26%) — как правило, они работают в крупных компаниях, выступающих драйверами развития семейной корпоративной политики.

Более половины россиян убеждены: работодатель должен особо выделять категории сотрудников, воспитывающих несовершеннолетних детей, предоставляя им дополнительную поддержку и отдельные преференции (58%). Однако более трети (36%) считают более справедливым равенство условий для всех сотрудников.

Респонденты в возрасте 18-24 лет чаще не имеют четких представлений о возможных мерах поддержки семей со стороны компаний,