Уточнят перечень профильных доходов IT-компаний для налоговых льгот

Если у IT-компании более 70% составляют профильные доходы, то она применяет тариф взносов 7,6% и налог на прибыль 0%. В состав профильных доходов идет в том числе оказание услуг в интернете на своем ПО. Но есть исключения. Эти исключения уточнят.

Речь идет о рекламе услуг такси и общепита. Сейчас такие услуги IT-компания в состав профильных доходов не включает, если оказывает их в адрес организации. А если заказчик ИП, то формально можно считать это профильными доходами.

Эту лазейку закроют. Поправки вносит правительственный законопроект.

Теперь будет не важно, кто заказчик – ИП или организация. ПО для рекламы готовой еды в любом случае не учтут в профильных доходах.

Впрочем, Минфин и до внесения этих поправок настаивал: даже если заказчик – ИП, доходы от рекламы еды не учитывают для льготы (письмо от 21.07.2023 № 03-03-06/1/68741).

Еще одна поправка по налоговым льготам IT-компаний касается ПО, которое разработано фирмой, входящей в одну группу компаний. Сейчас услуги на таком ПО идут в состав профильных.

Но если эта фирма – иностранная, то доходы от ее ПО в профильные не войдут. Также нельзя будет относить к профильным доходы от ПО, которое принадлежит физлицу-иностранцу или человеку без гражданства.

То есть можно будет учитывать для льготы только те доходы, которые заработаны на своем ПО или на ПО российской дочерней фирмы либо, например, учредителя-россиянина.

Перечень профильных доходов IT-компаний и разъяснения к нему мы разбирали здесь.