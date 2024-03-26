Банки

ЦБ призвал банки и МФО простить долги погибших в «Крокус Сити Холле»

Банки, микрофинансовые организации и ломбарды могут списать долги без обращения наследников. Центробанк обязал кредиторов публиковать на своих сайтах всю информацию о поддержке пострадавшим.
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Банк России порекомендовал кредиторам списать долги заемщиков, которые погибли при теракте в «Крокус Сити Холле». Регулятор уже направил письмо банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.

Также кредиторам следует оказывать необходимую поддержку пострадавшим на основании их заявления, вплоть до полного освобождения от обязательств по кредитным договорам или договорам займа. Информацию о проводимых процедурах организации должны разместить на своих сайтах, — сказано на сайте ЦБ.

Финансовые организации имеют право списать долги погибших без обращения наследников.

Недавно мы писали, что больше 20 крупных банков планируют списать долги или предоставить кредитные каникулы пострадавшим и семьям погибших в «Крокус сити холле».

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