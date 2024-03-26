ЦБ призвал банки и МФО простить долги погибших в «Крокус Сити Холле»

Как учитывать баллы Озон в бухгалтерии и правильно рассчитать налог

В октябре 2023 года Озон ввел баллы за скидку, чем сильно запутал и самих селлеров и бухгалтеров, которые впервые с этим столкнулись. Вопросы возникают до сих пор, так как на практике все больше уточнений и спорных моментов. Как именно формируются баллы, что теперь необходимо учесть в доход, как эти изменения отразились на выручке и налоговом учете селлера, подробно разобрали в статье.