Вправе ли трудинспекторы проверять воинский учет: Роструд ответил

Работу кадровой службы может проверить трудинспекция, но только не воинский учет.

Инспекторы ГИТ не проверяют ведение воинского учета в организациях. Такое разъяснение дает Роструд.

Обязанность Роструда – вести контроль в сфере:

труда и занятости;

альтернативной гражданской службы;

СОУТ;

трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров.

Проверка ведения воинского учета к компетенции Роструда не относится. Это прерогатива военкомата.

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