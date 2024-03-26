Вправе ли трудинспекторы проверять воинский учет: Роструд ответил

Инспекторы ГИТ не проверяют ведение воинского учета в организациях. Такое разъяснение дает Роструд.
Обязанность Роструда – вести контроль в сфере:
труда и занятости;
альтернативной гражданской службы;
СОУТ;
трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых споров.
Проверка ведения воинского учета к компетенции Роструда не относится. Это прерогатива военкомата.
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