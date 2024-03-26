Налог на прибыль

Для налога на прибыль доходы и расходы учитывают методом начисления

Неважно, когда именно поступила оплата от покупателя и когда прошла оплата поставщику. Для налога на прибыль это не имеет значения.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 12.02.2024 № 03-03-06/1/11491.

В целях налогообложения прибыли доходы признают в том отчетом (налоговом) периоде, в котором они имели место (к которому относятся), независимо от фактического поступления денег.

Аналогично и расходы – их признают в том отчетом (налоговом) периоде, в котором они имели место (к которому относятся), независимо от времени фактической выплаты денег.

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