Для налога на прибыль доходы и расходы учитывают методом начисления

Разъяснение дает Минфин в письме от 12.02.2024 № 03-03-06/1/11491.
В целях налогообложения прибыли доходы признают в том отчетом (налоговом) периоде, в котором они имели место (к которому относятся), независимо от фактического поступления денег.
Аналогично и расходы – их признают в том отчетом (налоговом) периоде, в котором они имели место (к которому относятся), независимо от времени фактической выплаты денег.
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