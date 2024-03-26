Минтруд может ограничить срок заключения договоров с мигрантами до 2-х лет

Трудовые мигранты будут проходить обязательную дактилоскопию, а их целевым набором будет заниматься специальная публично-правовая компания.

Минтруд подготовил законопроект, который ограничит срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами.

Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника, — сказали «Известиям» в Минтруде.

Иностранцы смогут находиться в РФ пока действует их разрешение на работу. Это документ по оргнабору будут выдавать не больше чем на 2 года.

Если работодатель расторгнет договор с сотрудником, которого наняли по целевому набору, работник должен покинуть страну в течение 30 дней или заключить новый контракт с другой компанией.

Нужно ввести дактилоскопический контроль для таких иностранных граждан на всех участках пересечения границы. Кроме того, нужно урегулировать вопрос их проживания в соответствии с жилищным законодательством РФ. Это значит — никаких временных бытовок или вагончиков. Также следует усилить контроль за деньгами, которые перетекают за границу, — сказал глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Он добавил, что трудовых мигрантов нужно привлекать к работе в РФ по запросу. Отказ от бессрочных договоров с иностранцами упростит контроль за их пребыванием в стране.

По данным на февраль 2024 года в стране находятся до 4 млн нелегальных мигрантов. В основном на работу в РФ приезжают жители ближнего зарубежья из Средней Азии.