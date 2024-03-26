В регионах, которые граничат с Украиной, могут создать свободную экономическую зону

Предприниматели из Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областей будут пользоваться теми же льготами, что есть у бизнеса в новых регионах.

Минэкономразвития готовит законопроект, который распространит действие свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничные территории. Бизнес будет получать те же льготы, что и предприниматели в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект. В свободную экономическую зону попадут Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области. Об этом пишет РБК.

Летом 2023 года вступил в силу закон о создании на территории новых регионов свободной экономической зоны. Предприниматели могут:

платить пониженные страховые взносы в размере 7,6%;

применять нулевую ставку по налогу на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта.

Также бизнес освободили от уплаты налога на имущество организаций, установили нулевой акциз на жидкую сталь, от НДПИ освободили уголь и железную руду.

Кроме того, в СЭЗ действует режим свободной таможенной торговли. А участки на территории свободной зоны в течение 3-х лет не будут облагаться налогом.