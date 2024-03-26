В регионах, которые граничат с Украиной, могут создать свободную экономическую зону

Минэкономразвития готовит законопроект, который распространит действие свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничные территории. Бизнес будет получать те же льготы, что и предприниматели в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила законопроект. В свободную экономическую зону попадут Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области. Об этом пишет РБК.
Летом 2023 года вступил в силу закон о создании на территории новых регионов свободной экономической зоны. Предприниматели могут:
платить пониженные страховые взносы в размере 7,6%;
применять нулевую ставку по налогу на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта.
Также бизнес освободили от уплаты налога на имущество организаций, установили нулевой акциз на жидкую сталь, от НДПИ освободили уголь и железную руду.
Кроме того, в СЭЗ действует режим свободной таможенной торговли. А участки на территории свободной зоны в течение 3-х лет не будут облагаться налогом.
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