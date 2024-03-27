IT-компании будут покупать разработчиков отечественных операционных систем

Крупные IT-компании из России планируют купить разработчиков отечественного софта. Спрос на программное обеспечение растет, поэтому стоимость сделок может достигать 12 млрд рублей.

VK, «Ростелеком», «Росатом» и МТС ведут переговоры с разработчиками операционных систем (ОС), с компаниями «Базальт СПО», «Астра», «Ред Софт» и НТЦ ИТ РОСА.

Крупные холдинги хотят приобрести отечественные ОС, чтобы эффективнее создавать собственные экосистемы IT-продуктов.

Разработчику ОС приобретение крупным холдингом будет только в плюс: он получает доступ к финансированию, — сказал «Коммерсанту» создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров.

У разработчиков российского программного обеспечения растет выручка, поэтому стоимость «Базальт СПО» может составить 5-8 млрд рублей, а «Ред Софта» — 9-12 млрд рублей.

За 2022 год выручка ООО «Базальт СПО» выросла на 193% — до 987 млн рублей. НТЦ ИТ РОСА заработала в два раза больше — 88,4 млн рублей, а «Ред Софт» получил на 244% больше (2 млрд рублей).

Сейчас многие организации планируют локализовать производство электроники — от ноутбуков до серверов — добавлять туда российское ПО и поставлять в госкомпании в виде программно-аппаратных комплексов, — объяснил глава НП «Руссофт» Валентин Макаров.

21 марта 2024 года Минцифры внесло в Госдуму законопроект о переходе субъектов КИИ на отечественное программное обеспечение и радиоэлектронную продукцию.