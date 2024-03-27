Кому нужно уплатить экологический сбор до 15 апреля

Экологический сбор должны платить производители и импортеры, у которых нет мощностей, чтобы самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров или упаковки. Список определен в распоряжении правительства от 31.12. 2020 № 3721-р.
Согласно письму Минприроды от 05.03.2024 № 25-50/3691-ОГ, до 15 апреля 2024 года производителям и импортерам нужно:
уплатить экологический сбор за товары и упаковку, которые продавались на территории РФ с 1 января по 31 декабря 2022 года и с 1 января по 31 декабря 2023;
сдать отчет о выполнении нормативов утилизации и расчет суммы экологического сбора;
представить декларации о количестве товаров и упаковки, которые были выпущены с 1 января по 31 декабря 2022 и с 1 января по 31 декабря 2023.
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