Кому нужно уплатить экологический сбор до 15 апреля

Производители и импортеры, которые самостоятельно не утилизируют отходы, должны до 15 апреля уплатить экологический сбор.

Экологический сбор должны платить производители и импортеры, у которых нет мощностей, чтобы самостоятельно утилизировать отходы от использования товаров или упаковки. Список определен в распоряжении правительства от 31.12. 2020 № 3721-р.

Согласно письму Минприроды от 05.03.2024 № 25-50/3691-ОГ, до 15 апреля 2024 года производителям и импортерам нужно: