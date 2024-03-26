Инноваторам дадут грант в 3 млн рублей на проверку гипотезы

Фонд содействия инновациям вместе с Минэкономразвития начал принимать заявки на конкурс «Старт-Взлет». Участвовать могут только физические лица. Победители получат поддержку в размере 3 млн рублей без софинансирования проекта. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.
Победитель в течение 30 дней должен зарегистрировать юридическое лицо и стать его руководителем. Именно новой компании будет принадлежать интеллектуальная собственность, созданная в рамках гранта. В дальнейшем такая компания сможет получить статус «малой технологической компании» и доступ к преференциальным мерам господдержки, — сказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.
Победители должны провести прикладные научные исследования и экспериментальные разработки собственных гипотез.
Проекты будут отбирать по следующим тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.
Заявки принимают до 20 мая 2024 года.
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https://ria.ru/20211231/issledovanie-1766259309.html
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