Ведение бизнеса

Инноваторам дадут грант в 3 млн рублей на проверку гипотезы

В конкурсе могут участвовать только физические лица. Победитель в течение 30 дней должен создать свою компанию и стать ее руководителем. На базе этого юрлица нужно проводить научные исследования и экспериментальные разработки гипотез.
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Фонд содействия инновациям вместе с Минэкономразвития начал принимать заявки на конкурс «Старт-Взлет». Участвовать могут только физические лица. Победители получат поддержку в размере 3 млн рублей без софинансирования проекта. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Победитель в течение 30 дней должен зарегистрировать юридическое лицо и стать его руководителем. Именно новой компании будет принадлежать интеллектуальная собственность, созданная в рамках гранта. В дальнейшем такая компания сможет получить статус «малой технологической компании» и доступ к преференциальным мерам господдержки, — сказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Победители должны провести прикладные научные исследования и экспериментальные разработки собственных гипотез.

Проекты будут отбирать по следующим тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии и ресурсосберегающая энергетика.

Заявки принимают до 20 мая 2024 года.

Комментарии

1
  • VadimBA

    Победитель в течение 30 дней должен создать свою компанию и стать ее руководителем. На базе этого юрлица нужно проводить научные исследования и экспериментальные разработки гипотез.

    https://ria.ru/20211231/issledovanie-1766259309.html

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