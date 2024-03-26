Оборот недвижимости станет более прозрачным, но обязательной госрегистрации будет больше

В перечень случаев для государственной регистрации Росреестр предлагает включить:

договоры безвозмездного пользования (ссуды) объектами недвижимости;

право на получение завещательного отказа (право пользования жилым помещением по такому отказу в качестве обременения недвижимого имущества);

обременение объекта в общей долевой собственности, возникшее в связи с определением порядка владения и пользования таким имуществом.

Предлагаемые законопроектом меры призваны создать для третьих лиц, в том числе наследников и других участников гражданских отношений, открытое и полное представление о том, что в отношении такого имущества имеются обременения прав. Это позволит обеспечить защиту имущественных прав, а также прозрачность и стабильность гражданского оборота недвижимости, - сообщил зам. руководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

По действующему законодательству договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом (кроме земельных участков и объектов культурного наследия) госрегистрации не подлежит. Соответственно, потенциальный приобретатель не имеет возможности из открытых источников узнать, что в отношении данного помещения имеется ссудополучатель. Однако такой фактор существенен и может оказать значительное влияние на принятие решение о покупке такого объекта.

Кроме того, в настоящее время в ЕГРН не отражаются сведения о праве на получение завещательного отказа, касающегося жилых помещений и права пользования ими.

Введение госрегистрации обременения объекта недвижимости, находящегося в общей долевой собственности, позволит сделать более прозрачными условия использования общего имущества, по которому достигнуто соглашение между участниками общей долевой собственности, а также снизить возможные риски на рынке недвижимости при переходе прав на доли.