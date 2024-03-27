👪 Чтобы отец ушел на больничный с маленьким ребенком, мать должна выйти из отпуска по уходу

Отпуск по уходу за ребенком дают, чтобы ухаживать как за здоровым ребенком, так и больным. Нельзя так, чтобы мама получала пособие по уходу и была в отпуске по уходу, а папа в это же время был на больничном по уходу за этим же ребенком, который заболел.

Разъяснение дает СФР в письме от 19.03.2024 № 14-20/12017.

Ситуация такая: мама сидит в отпуске по уходу за ребенком. Сама мама заболела. Малыш тоже заболел, поэтому папа хочет взять больничный по уходу за больным ребенком.

Папа может взять больничный, но мама должна отказаться от отпуска по уходу и от пособия.

Напомним, с 2024 года можно выйти из отпуска по уходу на работу, но продолжать получать пособие.

Если мама вышла на работу из отпуска по уходу, продолжая получать пособие по уходу за ребенком, папа может взять больничный с этим ребенком, если мама по какой-то причине не может. Если мама находится в отпуске по уходу, она должна на работе написать заявление, что прерывает отпуск по уходу за ребенком.

Пособие маме платить прекращают, а у папы появляется возможность оформить больничный и получить по нему оплату. Или оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие.

СФР не будет одновременно платить пособие по уходу родителю, который находится в отпуске по уходу, и пособие по больничному другому родителю, который ухаживает за больным ребенком.

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