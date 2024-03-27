47% компаний самостоятельно «воспитывают» будущих руководителей

Большинство предприятий уверены, что дешевле и надежней самостоятельно «выращивать» будущих руководителей. Им понадобится меньше времени на знакомство с коллегами и на освоение принципов работы бизнеса.

Внутри компании 47% опрошенных самостоятельно «выращивают» будущих руководителей из числа самых продуктивных сотрудников. Программа роста для кадров есть у 22% респондентов. У 13% организаций чаще всего новыми начальниками становятся их же заместители. Об этом сказано в исследовании сервисов Работа.ру и СберПодбор. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Приглашая на управленческую должность своего специалиста, 76% компаний уверены, что руководитель уже в курсе особенностей работы. Ему нужно меньше времени, чтобы изучить бизнес-процессы и влиться в коллектив.

О том, что вырастить руководителя дешевле, чем его нанять, думают 37% участников опроса. Кроме того, 31% опасается дефицита кадров, который не позволит найти нужного управленца.

18% предприятий не «воспитывают» руководство внутри компании, а нанимают их. Из этого числа 36% уверены, что в коллективе нет нужного кандидата на управленческую должность.

В 32% компаний хотят сразу найти руководителя с опытом работы, а 21% считает, что новый человек поможет избежать рисков, связанных с налаженными дружескими и личными связями внутри коллектива.

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