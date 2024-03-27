Минцифры предлагает ограничить число IT-компаний с нулевой ставкой по налогу на прибыль

Глава Минцифры предложил продлить льготу по налогу на прибыль для IT-компаний, но ограничить число тех, кто сможет ее получить.

До конца 2024 года для IT-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов, продукты которых включены в реестр отечественного ПО, имеют право на нулевую ставку по налогу на прибыль.

Сейчас Минцифры собирается продлить льготы, но ограничить число их получателей в зависимости от выручки компаний.

Как минимум надо эту льготу сохранять для компаний до определенного потолка выручки. Один из вариантов, который мы будем предлагать, будет заключаться в том, чтобы ограничить списком компаний с определенным порогом выручки, которые продолжат пользоваться льготой по налогу на прибыль, — сказал глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме.

На основании отчетности ФНС за 2023 год министерство проанализирует, как влияет льгота на развитие IT-компаний и экономику страны.

У Максута Шадаева есть гипотеза, связанная с тем, что IT-компании либо скомпенсировали выпадающие налоги, либо приблизились к почти сопоставимым цифрам.

Мы договорились с Минфином, что на конкретных расчетах мы попробуем убедить, что налог на прибыль дает экономике в среднесрочной перспективе отдачи больше, чем напрямую поступления в бюджет, — заявил министр.

В 2023 году выручка IT-компаний выросла на 43% — до 5,5 трлн рублей. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Выручка от реализации отечественных решений составила 2,8 млрд рублей (+31% за 2023 год). Количество специалистов увеличилось почти на 13% — до 857 тыс. человек. К 2% приблизилась доля IТ-отрасли в ВВП. Этот показатель вырос в 1,5 раза за 5 лет.