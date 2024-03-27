Кредитор организовал банкротство, но Верховный суд защитил должника

В 2018 году арбитражный суд принял от кредитора Оксаны Кисляк заявление о признании банкротом ее бывшего муже Сергея Кисляка. Сумма требований составила 557 039 рублей, их включили в третью очередь.

Сначала суд решил взыскать основную часть долга в размере 440 000 рублей в связи с разделом совместно нажитого имущества. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

В процессе Сергей Кисляк узнал, что его экс-супруга в 2016 году погасила перед ним долг путем зачета встречных требований и получила достаточно оснований для начала дела о банкротстве.

Должник считает, что на момент начала рассмотрения иска у него не было признаков несостоятельности, а из-за открывшихся обстоятельств это дело нужно прекратить.

Три инстанции не согласились с доводами должника, но Верховный суд увидел в деле признаки «подстроенного» банкротства.

При выявленном отсутствии у должника иных кредиторов дело о банкротстве превращается в спор бывших супругов о взаимных имущественных претензиях. Применение в подобной ситуации публичной дорогостоящей длительной процедуры банкротства не отвечает ее законному предназначению и не способствует достигаемому посредством банкротства результату, — говорится в заключении ВС.

В результате Верховный суд согласился с тем, что дело о банкротстве нужно прекратить.