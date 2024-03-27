Роскомнадзор будет внимательнее следить за сим-картами иностранцев

Иностранцам сложнее подтвердить актуальность своих данных у мобильных операторов, но Роскомнадзор через систему контроля состояния сим-карт будет отслеживать таких абонентов.

В 2025 году Роскомнадзор с помощью системы контроля сим-карт проверит 85% сведений об иностранных абонентах. Такая проверка будет непростой, поскольку в российских базах недостаточно сведений о картах, оформленных на иностранцев.

С лета 2023 года операторы мобильной связи передают в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) информацию об абонентах. На развитие этой системы в 2024-2026 годах выделят около 69,8 млн рублей, пишет «Коммерсант».

В прошлом году Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) сообщил, что получил сведения о 100% клиентской базы операторов или о 351 млн номеров. Из них 43 млн сим-карт были оформлены с нарушениями. При этом число иностранных владельцев номеров не уточняется.

Иностранцу участвовать в проверке своих данных сложнее. Он вряд ли присутствует на Госуслугах или располагает УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью). Так что для подтверждения актуальности данных остается только опция личного посещения салона оператора, что далеко не всегда удобно, — сказал аналитик профильного телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко.

Всего с сентября по декабрь 2023 года операторы заблокировали 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами.