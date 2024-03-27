Интернет и IT

Роскомнадзор будет внимательнее следить за сим-картами иностранцев

Иностранцам сложнее подтвердить актуальность своих данных у мобильных операторов, но Роскомнадзор через систему контроля состояния сим-карт будет отслеживать таких абонентов.
39 18

В 2025 году Роскомнадзор с помощью системы контроля сим-карт проверит 85% сведений об иностранных абонентах. Такая проверка будет непростой, поскольку в российских базах недостаточно сведений о картах, оформленных на иностранцев.

С лета 2023 года операторы мобильной связи передают в систему контроля состояния сим-карт (КСИМ) информацию об абонентах. На развитие этой системы в 2024-2026 годах выделят около 69,8 млн рублей, пишет «Коммерсант».

В прошлом году Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) сообщил, что получил сведения о 100% клиентской базы операторов или о 351 млн номеров. Из них 43 млн сим-карт были оформлены с нарушениями. При этом число иностранных владельцев номеров не уточняется.

Иностранцу участвовать в проверке своих данных сложнее. Он вряд ли присутствует на Госуслугах или располагает УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью). Так что для подтверждения актуальности данных остается только опция личного посещения салона оператора, что далеко не всегда удобно, — сказал аналитик профильного телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко.

Всего с сентября по декабрь 2023 года операторы заблокировали 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами.

Комментарии

1
  • s.ivanova_

    ну если у них есть 100% базы, то там должны быть и иностранцы в том числе

Учет в некоммерческих организациях

Для НКО на УСН продлят пониженные страховые взносы

До конца 2024 года некоторые НКО на УСН платят взносы по тарифу 7,6%. Эту льготу продлят на 2025 и 2026 годы.

6

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Ужесточили требования и контроль за гидами, инструкторами и проводниками

Президент В. Путин подписал изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в России» и отдельные законодательные акты.

4
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: антидепрессанты стали покупать чаще, Xbox выпустит игровую консоль, а «Яндекс Маркет» создаст свои бренды одежды

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
24

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговые изменения 2024

Изменения в законодательстве с 1 апреля 2024 года: важное для бухгалтера и руководителя

В апреле 2024 года вступают в силу изменения, внесенные в НК законами 2023 года: № 612-ФЗ от 19.12.2023, № 389-ФЗ от 31.07.2023 г., № 366 от 24.07.2023 и текущими приказами ФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24
Бесплатно с

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

Как платить взносы на травматизм в 2024 году. Мини-курс
8
Экономика России

В России начнут производить игровые приставки

Правительство до 15 июня подготовит предложения о том, как организовать производство отечественных стационарных и портативных игровых приставок.

1
36

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Страхование

Ущерб «Крокуса» предварительно оценили в 10 млрд рублей

На страховую оценку ущерба, расследование и урегулирование убытков понадобится до двух лет.

24
Обзоры для бухгалтера

Начались проверки по интернет-торговле и IT, а еще будут менять правила набора иностранных сотрудников. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1651

Интернет-торговлю уже начали активно проверять, отменили в определенной части мораторий на проверку IT компаний — ими займется ФАС. По мигрантам тоже, видимо, начались проверки. А еще изменятся правила по иностранцам-сотрудникам: набирать их хотят централизованно, а платить за разрешение на работу будет работодатель.

Начались проверки по интернет-торговле и IT, а еще будут менять правила набора иностранных сотрудников. 🥁«Ночной бухгалтер» № 1651
33
Интернет и IT

Роскомнадзор будет внимательнее следить за сим-картами иностранцев

Иностранцам сложнее подтвердить актуальность своих данных у мобильных операторов, но Роскомнадзор через систему контроля состояния сим-карт будет отслеживать таких абонентов.

1
39
Законопроекты

У судов будет больше оснований сажать под стражу за уклонение от исправительных работ

Минюст разработал законопроекты, регулирующие вопрос заключения под стражу осужденных, которые уклоняются от принудительных работ.

28
Управление персоналом

Заплатить, чтобы заработать: создаем отдел маркетинга с нуля

Для многих предпринимателей штатная должность маркетолога, тем более, профильный отдел в структуре бизнеса кажется  для крупных компаний. Во многих случаях это действительно так, но если у собственника есть амбиции и желание развивать свой проект, без грамотного маркетинга обойтись довольно сложно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
27
Больничные

❗ Будут новые бланки для выплаты больничных

Сведения о сотрудниках для оплаты больничных надо будет подавать на новых бланках.

105

Разборы законов

1 224
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Малый и средний бизнес

Стало известно, как государственные МФО выдают микрозаймы бизнесу

Малый и средний бизнес за полгода работы специального сервиса получил порядка 1,7 млрд рублей микрозаймов.

2
39
ГдеКурс
Инвестиции

ТОП-15 курсов инвестиционного аналитика в 2024 году

В этой подборке мы отобрали лучшие курсы по инвестиционному анализу, которые помогут опытным инвесторам освоить фишки ведущих аналитиков.

ТОП-15 курсов инвестиционного аналитика в 2024 году
30
НДС

Правила НК для международного НДС 0% хотят уточнить

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила исключить двойное толкование норм о международной перевозке с точки зрения налогового законодательства.

50
Алексей Жирин
Криптовалюта

Криптовалюты: настоящее и будущее цифровых активов

С момента своего создания в 2009 году криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы, и их популярность продолжает расти. В этом блоге мы рассмотрим, что представляют собой криптовалюты, как они работают и какие перспективы их ждут в будущем.

1
23
Обзоры для бухгалтера

🌱 Что изменится по НДФЛ, когда платить отпускные, какие отчеты сдавать за 1 квартал: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

117
shumskiya
Маркетплейсы

Открытие бизнеса в 2024: выход на маркетплейсы и выбор товаров для старта

Приветствую всех, кто задумывается о начале собственного бизнеса в 2024 году или уже строит планы на будущее! В данной статье мы поговорим о том, какие товары лучше всего выбирать для старта бизнеса и как выйти на популярные маркетплейсы, чтобы привлечь покупателей и успешно развивать свой бизнес.

Открытие бизнеса в 2024: выход на маркетплейсы и выбор товаров для старта
1
20

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
ВЭД

Российский экспортный центр будет выдавать внешнеторговые лицензии

Полномочия РЭЦ планируют расширить и дать ведомству право проводить экспертизы при лицензировании импорта.

1
24

Интересные материалы

Астрал
Регистрация ООО

Регистрация устава ООО

Рассмотрим, как подготовить и зарегистрировать устав ООО.

Регистрация устава ООО
25