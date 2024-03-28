Российский экспортный центр будет выдавать внешнеторговые лицензии

Минпромторг подготовил поправки, по которым Российский экспортный центр (РЭЦ) будет обрабатывать запросы на получение внешнеторговых лицензий при импортных и экспортных поставках.

Участники внешнеэкономической деятельности будут получать лицензии на импорт через систему «одного окна» уже с 2025 года. Сейчас через «одно окно» выдают только разрешения на экспорт, пишет «Коммерсант».

Разница в процессах подачи документов будет заметна после появления опыта использования системы и оценки удобства или неудобства получения разрешительной документации (лицензий). Для бизнеса самое главное — это скорость и стоимость, — сказала Елена Митрофанова из компании VIG Trans.

РЭЦ будет выдавать лицензии на импорт мяса крупного рогатого скота, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, средств защиты растений, криптографических устройств, озоноразрушающих веществ, наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, мяса домашней птицы, а также риса из Вьетнама.