У судов будет больше оснований сажать под стражу за уклонение от исправительных работ

Минюст разработал законопроекты, регулирующие вопрос заключения под стражу осужденных, которые уклоняются от принудительных работ.

Это 2 законопроекта — с изменениями в УПК и изменениями Уголовно-исполнительный кодекс.

Минюст пояснил, что сейчас правовое регулирование действует в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания по таким основаниям, как неприбытие к месту отбывания принудительных работ в установленный предписанием срок или уклонение от получения предписания.

Предложено предоставить суду право выносить решение о заключении под стражу таких осужденных по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Так, решение будут выносить в отношении осужденных, не возвратившихся в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда или самовольно оставивших исправцентр, место работы и (или) место проживания, определенные администрацией исправцентра, на срок свыше 24 часов.

При рассмотрении вопросов, связанных с заключением под стражу и заменой принудительных работ лишением свободы, суд будет принимать во внимание непредвиденные обстоятельства, которые могут продлить срок выезда осужденных за пределы исправительного центра.

Кроме того, будет конкретизирован порядок зачета срока содержания под стражей уклоняющихся от отбывания принудительных работ: время под стражей будет засчитываться в срок принудительных работ из расчета 1 день под стражей за 2 дня принудительных работ.