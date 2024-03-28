Законопроекты

У судов будет больше оснований сажать под стражу за уклонение от исправительных работ

Минюст разработал законопроекты, регулирующие вопрос заключения под стражу осужденных, которые уклоняются от принудительных работ.
6 2

Это 2 законопроекта — с изменениями в УПК и изменениями Уголовно-исполнительный кодекс.

Минюст пояснил, что сейчас правовое регулирование действует в отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания по таким основаниям, как неприбытие к месту отбывания принудительных работ в установленный предписанием срок или уклонение от получения предписания.

Предложено предоставить суду право выносить решение о заключении под стражу таких осужденных по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Так, решение будут выносить в отношении осужденных, не возвратившихся в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда или самовольно оставивших исправцентр, место работы и (или) место проживания, определенные администрацией исправцентра, на срок свыше 24 часов.

При рассмотрении вопросов, связанных с заключением под стражу и заменой принудительных работ лишением свободы, суд будет принимать во внимание непредвиденные обстоятельства, которые могут продлить срок выезда осужденных за пределы исправительного центра.

Кроме того, будет конкретизирован порядок зачета срока содержания под стражей уклоняющихся от отбывания принудительных работ: время под стражей будет засчитываться в срок принудительных работ из расчета 1 день под стражей за 2 дня принудительных работ.

Начать дискуссию

Законопроекты

У судов будет больше оснований сажать под стражу за уклонение от исправительных работ

Минюст разработал законопроекты, регулирующие вопрос заключения под стражу осужденных, которые уклоняются от принудительных работ.

6

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Управление персоналом

Отдел маркетинга с нуля для прибыли в компании: пошаговая инструкция

Для многих предпринимателей штатная должность маркетолога, тем более, профильный отдел в структуре бизнеса кажется  для крупных компаний. Во многих случаях это действительно так, но если у собственника есть амбиции и желание развивать свой проект, без грамотного маркетинга обойтись довольно сложно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
9
Больничные

❗ Будут новые бланки для выплаты больничных

Сведения о сотрудниках для оплаты больничных надо будет подавать на новых бланках.

28

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Малый и средний бизнес

Стало известно, как государственные МФО выдают микрозаймы бизнесу

Малый и средний бизнес за полгода работы специального сервиса получил порядка 1,7 млрд рублей микрозаймов.

1
10
ГдеКурс
Инвестиции

ТОП-15 курсов инвестиционного аналитика в 2024 году

В этой подборке мы отобрали лучшие курсы по инвестиционному анализу, которые помогут опытным инвесторам освоить фишки ведущих аналитиков.

ТОП-15 курсов инвестиционного аналитика в 2024 году
17
НДС

Правила НК для международного НДС 0% хотят уточнить

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила исключить двойное толкование норм о международной перевозке с точки зрения налогового законодательства.

21

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Алексей Жирин
Криптовалюта

Криптовалюты: настоящее и будущее цифровых активов

С момента своего создания в 2009 году криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы, и их популярность продолжает расти. В этом блоге мы рассмотрим, что представляют собой криптовалюты, как они работают и какие перспективы их ждут в будущем.

1
13
Обзоры для бухгалтера

🌱 Что изменится по НДФЛ, когда платить отпускные, какие отчеты сдавать за 1 квартал: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

60
shumskiya
Маркетплейсы

Открытие бизнеса в 2024: выход на маркетплейсы и выбор товаров для старта

Приветствую всех, кто задумывается о начале собственного бизнеса в 2024 году или уже строит планы на будущее! В данной статье мы поговорим о том, какие товары лучше всего выбирать для старта бизнеса и как выйти на популярные маркетплейсы, чтобы привлечь покупателей и успешно развивать свой бизнес.

Открытие бизнеса в 2024: выход на маркетплейсы и выбор товаров для старта
1
13
ВЭД

Российский экспортный центр будет выдавать внешнеторговые лицензии

Полномочия РЭЦ планируют расширить и дать ведомству право проводить экспертизы при лицензировании импорта.

17
Новости ФНС

⚡ Теперь любой желающий может узнать налоговый режим ИП. Эксперт: это элемент должной осмотрительности

Раньше в свободном доступе были данные о применении УСН только по организациям. Теперь такая информация появилась и по ИП.

9
597
Бесплатно с Бухгалтерская отчетность

Как заполнить отчет о финансовых результатах за 2023 год: образец

Рассказываем, как заполнить отчет о финансовых результатах за 2023 год, в какие сроки и как его сдавать.

Как заполнить отчет о финансовых результатах за 2023 год: образец
11

Разборы законов

1 223
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

38 сотрудников склада Wildberries отправились на дополнительную проверку

Некоторым сотрудникам склада нужно уточнить данные в правоохранительных органах. Склад Wildberries в Электростали работает в штатном режиме.

51
Законопроекты

Упростят получение бизнесом и гражданами земельных участков

Госдума приняла в I чтении законопроект Росреестра, упрощающий предоставление земельных участков с помощью Национальной системы пространственных данных — НСПД.

29
IT-компании

IT-компания учитывает доходы от своей программы только после того, как она внесена в реестр российского ПО

IT-компании платят пониженные страховые взносы и не платят налог на прибыль (ставка 0%), если доля профильных доходов – от 70%. В эту долю включают и доходы от своих программ. Но только тех, что внесены в реестр российского ПО.

24
Налоговые штрафы

ФНС оштрафовала физлиц и бизнес почти на 8 млрд рублей

В основном компании и физлиц штрафуют в рамках главы 16 НК: за неуплату налогов, нарушения при постановке на учет в налоговом органе, непредставление деклараций или сведений для налогового контроля.

93
Первая Экспертная Бухгалтерия

Что нужно знать о лицензии 1С. Риски нелицензионного ПО для предпринимателя

В условиях, когда бизнесу нужно оптимизировать расходы, многие предприниматели устанавливают бесплатное, «ломаное» программное обеспечение. Рассказываем, кто и в каких случаях несет за это ответственность и какие риски ждут компанию помимо штрафов.  

Что нужно знать о лицензии 1С. Риски нелицензионного ПО для предпринимателя
2
57
Алина Шереметьева
Оптимизация налогообложения

Все прозрачнее и прозрачнее. О том, как не нужно оптимизировать налоги в 2024 г.

Как получить многомиллионные доначисления по налогам или о том, как не нужно оптимизировать налоги в 2024 г.

50

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Консалтинг Онлайн
Медицина

Новая обязанность фармацевтических организаций и их работников по регистрации в реестре ЕГИСЗ и его новых регистрах (ФРМР и ФРМО) до 01.04.2024

Для управления аккредитацией сотрудников, а также использования других функций, которые связаны с медицинским образованием и подтверждением штатного состава аптеки, все данные о работниках должны быть внесены в ФРМР, а о самой организации — в ФРМО.

Новая обязанность фармацевтических организаций и их работников по регистрации в реестре ЕГИСЗ и его новых регистрах (ФРМР и ФРМО) до 01.04.2024
29

Интересные материалы

Банки

Банки Швейцарии перестают обслуживать россиян с двойным гражданством

Швейцарские кредитные организации закрывают счета клиентов с двойным гражданством, которые платят налоги в Швейцарии и даже не имеют доходов в России.

69