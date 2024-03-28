Для НКО на УСН продлят пониженные страховые взносы

До конца 2024 года некоторые НКО на УСН платят взносы по тарифу 7,6%. Эту льготу продлят на 2025 и 2026 годы.

На федеральном портале опубликован проект поправок в статью 427 НК.

Речь идет об НКО на УСН, которые ведут деятельность в сфере:

социального обслуживания граждан;

научных исследований и разработок;

образования;

здравоохранения;

культуры и искусства — деятельность театров, библиотек, музеев и архивов;

массового спорта (за исключением профессионального).

До конца 2026 году у них будет тариф взносов: 7,6% — до предельной базы, 0% — свыше нее.

Недавно Минфин пояснял, что под этот пониженный тариф подпадают в том числе автошколы.