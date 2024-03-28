Для НКО на УСН продлят пониженные страховые взносы

На федеральном портале опубликован проект поправок в статью 427 НК.
Речь идет об НКО на УСН, которые ведут деятельность в сфере:
социального обслуживания граждан;
научных исследований и разработок;
образования;
здравоохранения;
культуры и искусства — деятельность театров, библиотек, музеев и архивов;
массового спорта (за исключением профессионального).
До конца 2026 году у них будет тариф взносов: 7,6% — до предельной базы, 0% — свыше нее.
Недавно Минфин пояснял, что под этот пониженный тариф подпадают в том числе автошколы.
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